Parchetti di quartiere, arrivano le panchine

Nuove panchine nei parchi pubblici di quartiere.

Negli scorsi giorni le attrezzature sono state installate a Bosto – nel nuovo parco appena inaugurato di fianco alle scuole – alle Bustecche (nelle aree verdi di via Gemona) e a Capolago; due panchine per ogni area, così da permettere un migliore utilizzo degli spazi verdi da parte dei cittadini.

«L’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – è permettere a bambini, genitori e anziani una migliore fruizione dei nostri parchetti di quartiere. In questi anni ci siamo impegnati ad aprirne di nuovi e a valorizzare sempre più quelli già esistenti; un progetto portato avanti anche con gli interventi degli ultimi giorni. La nostra attenzione è rivolta in particolar modo alle famiglie e ai più piccoli, che possono sfruttare le aree per trascorrere all’aperto le giornate dei mesi estivi. Grande attenzione viene inoltre dedicata alla pulizia e al decoro».

Oltre alle panchine, infatti, nei tre parchetti sono arrivati anche i nuovi cartelli con le regole per i proprietari di cani.

Due le indicazioni fondamentali: in tutti gli spazi è obbligatorio tenere gli animali al guinzaglio e raccogliere i loro escrementi.