A Bosto è nato il parchetto di quartiere

È stato inaugurato oggi dal sindaco di Varese Davide Galimberti, dagli assessori Dino De Simone, Rossella Dimaggio e Francesca Strazzi e dai consiglieri comunali Lorenzo Macchi ed Enzo Laforgia la nuova area verde in via del Nifontano, a pochi passi dalla scuola primaria “Ugo Foscolo” e da quella dell’infanzia “Piccinelli Comolli“.

Si tratta di uno spazio di oltre oltre duemila metri quadrati protetti e terrazzati, che il comune di Varese ha reso utilizzabile dalla cittadinanza dopo la cessione di un privato: un parco, nemmeno troppo piccolo, che collega via Nifontano, all’altezza della scuola Foscolo con via Frattini. Le due aperture del parchetto, per il resto totalmente recintato, sono infatti un cancello vicino alla Foscolo e una porta nella parte finale – quella sterrata, della centralissima via Frattini.

«Aprire a Bosto un luogo come questo – ha detto il sindaco Davide Galimberti – è importante per tutta la comunità, perchè è importante l’attenzione verso verde e ambiente. Gli abitanti del quartiere e le vicine scuole aspettavano questo momento da anni, perché in questo quartiere un “polmone verde” mancava e ogni parco, anche piccolo, rappresenta un importante elemento ambientale e sociale».

L’apertura segue un lungo periodo di mancato utilizzo. A scegliere il nome dell’area saranno gli stessi alunni delle scuole, presenti al taglio del nastro e nominati dall’assessore Dimaggio “sentinelle” del nuovo spazio verde.

«I parchi – ha aggiunto l’assessore Dino De Simone – diventano veri luoghi comuni solo quando sono vissuti dalle famiglie e dai bambini. Questo spazio è una cosa nostra, un patrimonio di tutti. E proprio perché è uno spazio di tutti abbiamo invitato i cittadini a stringere con noi un patto per la sua cura: saranno infatti i cittadini del quartiere ad assicurarne l’apertura e la chiusura (il parco sarà aperto dalle 8 alle 20, ndr). Lavoriamo per rendere la città sempre più verde e a misura d’uomo»