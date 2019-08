Il tour di Varese4U Archeo al sito Unesco di Castelseprio e Torba

Protagonista della quarta tappa del tour V4U – Archeo è il sito Unesco Castelseprio – Torba. L’Area archeologica, con il Castrum, la Chiesa di Santa Maria Foris Portas e il Monastero di Torba, fa parte del sito seriale “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” che a sua volta comprende le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti sul territorio italiano. Per seguire tutte le tappe del live clicca qui

La salita verso la Collegiata è una passeggiata che sa arricchirsi di un valore simbolico, secondo il parroco don Ambrogio Cortesi: “Salire in Collegiata e uscire dal borgo è qualcosa capace di regalare una sensazione di pace, un’esperienza rigenerativa per le persone che arrivano. E’ un luogo che parla allo spirito, ma non solo: in questo spazio di fede, la religione si è espressa attraverso l’arte, con risultati altissimi dal punto di vista della tecnica per l’epoca dell’inizio dell’Umanesimo”.

Consacrata nel 1425, la chiesa Collegiata dedicata ai SS. Stefano e Lorenzo fu voluta dal cardinal Branda Castiglioni. Offre la possibilità di ammirare opere, fra le altre, di Masolino, Lorenzo di Pietro (detto il Vecchietta) e Paolo Badaloni (detto Paolo Schiavo).

“Il numero di visitatori è in continua crescita e ci dimostra come l’opera di valorizzazione che stiamo facendo riesca ad ottenere risultati concreti” spiega il direttore Dario Poretti.

“A dimostrazione della rilevanza di questo luogo – gli fa eco il parroco don Ambrogio Cortesi – quest’anno la Collegiata è stata scelta da un troupe cinese per un documentario sulle ricchezze artistiche italiane, insieme a luoghi come i Musei Vaticani e il Palazzo Ducale di Mantova. Un grande orgoglio per noi”. Concorde il conservatore Laura Marazzi, che tiene ad evidenziare “l’importante opera svolta dai volontari che prestano il loro tempo e il loro entusiasmo”.

Il direttore Dario Poretti racconta con orgoglio: “Due anni fa abbiamo vinto il bando di Banca Intesa ‘Restituzioni’, per il lampadario fiammingo della Collegiata: veniva premiato il lavoro di restauro, ma anche il progetto di comunicazione e valorizzazione fatto. E’ un grande riconoscimento esterno per il nostro lavoro di promozione turistica, significa che stiamo percorrendo un cammino proficuo”.

Il conservatore della Collegiata, Laura Marazzi, descrive il fascino che il Battistero esercita su chiunque arrivi: “L’Ingresso al Battistero lascia davvero i visitatori a bocca aperta: si tratta di un’esperienza inclusiva, emozionante, perché ci si trova a pochissima distanza dalle pareti affrescate da Masolino”. “Inoltre le vicende del Battista, qua riprodotte – aggiunge il direttore Dario Poretti – sono quelle che solitamente occupano le pagine dei libri di storia dell’arte, quindi ci si sente davvero immersi nelle opere quattrocentesche”.

Al museo Branda Castiglioni ci accolgono Paolo Guerra (vicesindaco) Nicola Ferrario (consigliere comunale e archeologo), Cristina Canziani (assessore alla Cultura), Roberto Cristofoletti (presidente della Pro loco) e Luca Garofalo (consigliere comunale e pittore). “Branda non fu solo un uomo di fede – tiene a sottolineare Canziani – ma anche di cultura. L’attuale municipio sorge su quella che fu la prima scuola fondata dal Cardinale e destinata a tutti i bambini, non solo ai figli delle famiglie abbienti com’era stato prevalentemente fino ad allora”.

“Teniamo molto che visitatori e castiglionesi imparino a conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio – racconta il vicesindaco Guerra – per questo organizziamo eventi ad hoc aperti a tutti. Stiamo inoltre lavorando per offrire un biglietto unico d’ingresso che inglobi questi beni alla Collegiata”.

Uno degli orgogli dell’Amministrazione comunale è Il Museo di Arti plastiche. Negli anni ’70 il conte Lodovico Castiglioni e suo cugino Franco Mazzucchelli diedero vita al “Polimero Arte”, un centro di ricerche estetiche e un laboratorio dotato di tecnologie e personale qualificato della fabbrica di materiale plastico Mazzucchelli Celluloide: questo costituisce il fulcro del MAP. “Si tratta di un luogo all’avanguardia, un unicum – spiega l’assessore Canziani – che unisce la storicità dell’edificio ‘400-‘500 alle opere, realizzate con diversi materiali plastici. Giorgio Bonafè, modellista della Mazzucchelli, racconta: “Arrivano visitatori poco entusiasti, pensando di dover vedere opere banali, di plastica: appena entrano rimangono invece colpiti dai materiali, dai colori e dal legame che si è instaurato fra questi pezzi di arte contemporanea, che vanno dalla fine degli anni ’60 ai giorni nostri, e la cornice architettonica del passato che li ospita”.

