A tu per tu con la storia in compagnia del FAI

Tre speciali appuntamenti al Monastero di Torba, di proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Tre domeniche dedicate alla scoperta del patrimonio di saperi di cui è custode il complesso millenario di Gornate Olona.

Si parte domenica 8 settembre con un incontro in compagnia della prof.ssa Alexandra Chavarria, dell’Università di Padova. Il 29 settembre è in programma una visita guidata al complesso condotta dalla dott.ssa Veronica Ambrosoli, responsabile Ufficio Conservazione del FAI. A concludere la serie di incontri, domenica 6 ottobre, appuntamento con il prof. Marco Sannazaro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per una visita guidata all’area archeologica di Castelseprio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

• Domenica 8 settembre

Al passo con la ricerca

Come lavora un archeologo? Cosa possono ancora raccontare mura, edifici e reperti di Torba? Una visita guidata per conoscerne il lavoro, le più recenti scoperte sulla storia del Monastero e il dietro le quinte della campagna di scavo appena conclusa.

La visita sarà condotta dalla prof.ssa Alexandra Chavarria (Univeristà degli Studi di Padova).

• Domenica 29 settembre

Segreti e curiosità del restauro

Cosa salva le opere d’arte dall’incuria, dal trascorrere del tempo o dall’oblio? Un incontro per comprendere tecniche e curiosità del restauro direttamente dalla voce di chi se ne occupa al Monastero di Torba. La visita sarà condotta dalla dott.ssa Veronica Ambrosoli (FAI – Responsabile Ufficio Conservazione).

• Domenica 6 ottobre

Un patrimonio da scoprire

Cosa può svelare ancora il sito Unesco Castelseprio-Torba? Una visita guidata all’area archeologica di Castelseprio per conoscere le importanti novità emerse dalle recentissime indagini archeologiche nel castrum. Il percorso prosegue e si conclude al Monastero di Torba. Spostamento tra i due siti con mezzi propri. La visita sarà condotta dal prof. Marco Sannazaro (Università Cattolica del Sacro Cuore).

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di rete Varese 4U – Archeo.

INFO E PRENOTAZIONI

faitorba@fondoambiente.it | 0331 820301 | www.monasteroditorba.it