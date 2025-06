Il Monastero di Torba protagonista delle Giornate Europee per l’Archeologia

Anche il monastero di Torba parteciperà nel fine settimana del 13, 14 e 15 giugno 2025, insieme agli altri Beni archeologici del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, alle Giornate Europee per l’Archeologia, appuntamento che ogni anno Inrap (Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia) organizza in diversi Stati membri del Consiglio d’Europa e, nel nostro Paese, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

Per tutto il weekend nei luoghi della cultura italiana sono previste attività a carattere divulgativo o didattico volte a promuovere il patrimonio archeologico e a far conoscere l’affascinante mestiere dell’archeologo al grande pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela, valorizzando l’intera catena operativa “dallo scavo al museo”. Speciali visite guidate con esperti, attività per bambini e adulti, conferenze con specialisti del settore, in collaborazione con Università e Soprintendenze che operano sul territorio, sono solo alcune declinazioni dell’evento.

SEI I BENI DEL FAI COINVOLTI IN ITALIA: TRA LORO ANCHE TORBA

Sono sei i Beni archeologici del FAI coinvolti in numerose iniziative: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce e quella di San Fruttuoso a Camogli (GE), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento, il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) e il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG): tutti luoghi che custodiscono tracce materiali delle civiltà del passato che vi abitarono e che, in un viaggio da nord a sud lungo lo Stivale, raccontano di epoche, usi e costumi differenti nonché di come l’uomo abbia modificato territori e paesaggi per adeguarli alle proprie esigenze. Oltre alle visite guidate, ai laboratori per bambini, agli scavi simulati con gli strumenti del mestiere, in alcuni Beni saranno aperte eccezionalmente alcune aree non visitabili che disveleranno le ultime scoperte.

COSA SUCCEDE AL MONASTERO DI TORBA

Il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, propone per questo fine settimana un ventaglio di proposte per coloro che vogliano apprendere i segreti del mestiere dell’archeologo.

Si parte venerdì 13 giugno alle ore 15.30 con un’attività per bambini dai 7 ai 10 anni, a cura di un’archeologa di Archeologistics che mostrerà loro gli strumenti di studio, i metodi per scegliere e condurre le ricerche, e per organizzare o dati utili a scrivere la storia di questo luogo millenario. Sabato 14 giugno alle 11 sarà la volta di un percorso tattile a cura di Archeologistics in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Varese: grazie al racconto di un’archeologa professionista, tavole tattili ed esperienze sensoriali guideranno i visitatori attraverso i 1500 anni di storia del sito, tutti da toccare con mano. Sabato 14 alle 15 e domenica 15 giugno alle 11 seguirà una Visita guidata con l’antropologo a cura di Andrea Rivellino, che andrà a ripercorrere le campagne di scavo condotte a Torba dal team di ricerca dell’Università degli Studi di Padova con un approfondimento dedicato al cimitero qui ritrovato. Dallo studio sul campo di tombe, corredi, reperti ossei, l’antropologia svela molti aspetti delle passate civiltà. Infine, sempre domenica 15 alle 14.30 e alle 16 si susseguiranno due Visite guidate con l’archeologa, che condurrà i visitatori sulle tracce degli oltre 1500 anni di storia del primo Bene del FAI, dalla funzione di avamposto militare a quella di monastero e infine cascina.

LE INFO

Ingressi con visita guidata: Iscritti FAI €10; Intero €18; Residenti Comuni di Gornate Olona e Castelseprio €10; Ridotto 0-5 anni gratuito; Ridotto 6-18 anni €14; Persone con disabilità €10; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €50. Ingressi con attività per bambini: Bambini Iscritti FAI €7; Residenti Comuni di Gornate Olona e Castelseprio €7; Ridotto 6-18 anni €11. Adulti accompagnatori: Iscritti FAI gratuito; Intero €8; Residenti Comuni di Gornate Olona e Castelseprio gratuito.