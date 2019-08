Ultimo tassello per la Futura Giovani: confermata Martina Veneriano

Tredicesimo e ultimo tassello per la Futura Giovani che annuncia il rinnovo con la centrale Martina Veneriano, grande protagonista del “double” della passata stagione.

La centrale classe 1995 rimane in biancorosso e, esattamente come il team della famiglia Forte, compie il doppio salto di categoria in sole due stagioni.

Dopo aver iniziato la carriera ad Albissola, sua città natale, diventa una cocca nel 2018 per il campionato di B1.

Nella scorsa passata stagione i suoi numeri sono molto fondamentale per conquistare i due trofei: 71 muri e una percentuale di realizzazione offensiva pari al 47,3%.

Il roster, dunque, è ufficialmente al completo: ora non resta che attendere il 20 Agosto, giorno del raduno biancorosso, per dare il via ad una stagione che si preannuncia emozionante.