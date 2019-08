Vandalizzata la stele all’eroe Giorgio Perlasca

Una scritta a pennarello, dettata – sembrerebbe – più dalla maleducazione e dall’ignoranza che dalla volontà di infangare la memoria dell’eroe Giorgio Perlasca.

La foto della lapide vandalizzata nel giardino dedicato a Perlasca, in via Vannucci, davanti alla chiesa Kolbe di Varese, ci è stata inviata oggi da Gianni, un lettore di Varesenews, giustamente indignato.

Quale sia il motivo che ha spinto l’ignoto autore della scritta, di fatto, per la seconda volta in pochi mesi a Varese è stato vilipeso il ricordo di un uomo che è stato onorato del titolo di “Giusto fra le nazioni” per aver salvato la vita di migliaia di uomini, donne e bambini ebrei.

Solo pochi mesi fa – il 27 gennaio di quest’anno – era stata nuovamente posata la targa sulla stele dopo il furto avvenuto nel mese di settembre ad opera di sconosciuti.