Weekend caldo, ma potrebbe esserci anche qualche sorpresa dal cielo

(Foto di Robeto Morelli)

Nel weekend di San Lorenzo è importante avere il cielo sereno nella notte tra il 10 e l’11 agosto.

Il cielo non sarà limpido e qualche temporale, seppur di lieve entità, potrebbe colpire la provincia di Varese.

Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per questo weekend di agosto (che potete trovare anche a questo link)

sabato 10 agosto 2019

Soleggiato e più afoso. Foschia. Al mattino nuvole irregolari con qualche rovescio tra Ossola e Ticino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con isolati temporali sulle Alpi occidentali, in particolare Ossola, Ticino, alto Verbano e alto Lario. Molto caldo anche in montagna con zero termico verso 4800 m.

Vento in quota debole/moderato da SW, al suolo debole variabile o brezze.

Temperatura

Min 20/23 °C

Max 31/34 °C

domenica 11 agosto 2019

In parte soleggiato con nubi irregolari al mattino e cumuli torreggianti nel pomeriggio lungo i rilievi. Caldo afoso, 30-33°C. Temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, soprattutto tra Ossola e Lario, localmente fin sull’alta pianura in serata.

Vento In quota debole/moderato da SW, al suolo brezze o irregolari in prossimità dei temporali.

Temperatura

Min 19/22 °C

Max 30/33 °C

Dopodomani