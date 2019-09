Al Castello dei Missionari spunta un albero per la Pace

Sabato 28 settembre, nell’ambito del convegno nazionale ”Uno, centomila, nessuno. Volti, persone e storie. Convegno per la giornata nazionale di memoria delle vittime dell’immigrazione” promosso da Pax Christi e dal Comitato 3 Ottobre di Varese verrà ospitato un evento di presentazione della 2° Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza che partirà il 2 ottobre (Giornata internazionale della Nonviolenza e anniversario della nascita di Gandhi) da Madrid, toccherà tutti i continenti per ritornare a Madrid l’8 marzo 2020, nella Giornata internazionale della Donna)

Sempre nell’ambito della giornata del 28 settembre, dalle 14.30 alle 15, verrà piantato un “albero della Pace”, un Ginkgo biloba figlio di un “hibakusha”, un sopravvissuto di Hiroshima, la prima città incenerita da un’arma nucleare.

La pianticella è stata offerta da “Utopia Tropicale” di Comerio.

Alla cerimonia sarà presente Tiziana Volta, portavoce nazionale della Marcia.

I marciatori, il 1° marzo 2020, giungeranno anche a Germignaga e a Varese e saranno accolti da diverse iniziative che sono in preparazione, anche per i mesi che precedono l’evento. Tra gli obiettivi rilevanti della Marcia ci sono il disarmo nucleare a partire dal Trattato per la proibizione delle armi nucleari (in via di ratifica all’Onu), la difesa dei diritti umani e la lotta al cambiamento climatico.