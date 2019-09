Argoclima compie 90 anni e inaugura la sua “academy”

Correva l’anno 1929 quando a Cavaria apriva il primo stabilimento Argo. Nel corso di novant’anni l’azienda ha cambiato nome, ha aperto nuovi stabilimenti in provincia di Brescia ed è cresciuta fino a diventare uno dei maggiori player a livello nazionale nel settore della produzione di impianti di climatizzazione.

Per festeggiare il novantesimo compleanno di Argoclima, le porte dello stabilimento di Cavaria si sono aperte e gli invitati hanno potuto vedere da vicino la fabbrica e conoscerne i processi produttivi. Durante l’evento è stata inoltre inaugurata “Argo academy”: uno spazio ricavato all’interno dello stabilimento gallaratese riservato alla formazione di clienti e collaboratori.

«La prima volta – ha raccontato l’amministratore delegato di Argoclima Paolo Nocivelli – che misi piede in questa azienda mi resi subito conto della lunga storia che lega Argo al nostro paese e ho compreso l’importanza di rimanere e far crescere questa realtà in Italia. Una scelta che sta iniziando a dare i primi risultati positivi».

«Con “Argo academy” – ha aggiunto Nocivelli – abbiamo presentato una nuova realtà, necessaria per rispondere alle esigenze crescenti di conoscenza dei nostri prodotti e dei target a quali sono destinati. Nonostante tutte le difficoltà, abbiamo sempre investito in ricerca il 5% del fatturato. Una cifra importante che ci ha consentito di innovare costantemente i nostri prodotti».

«Passo tutti i giorni – ha sottolineato Andrea Cassani, sindaco di Gallarate – di fronte a questo stabilimento, ma non avevo mai avuto prima d’oggi la possibilità di visitarlo. Posso solo complimentarmi con Argoclima per i risultati raggiunti in questi novant’anni. Auguro a questa azienda di continuare a crescere come ha fatto finora e con la stessa attenzione per i dipendenti che ha sempre dimostrato».

Durante la manifestazione, Nocivelli ha consegnato cinque targhe per ringraziare l’impegno dimostrato dai dipendenti che da più tempo lavorano per Argoclima.