Arriva la festa di Giubiano, torna la caccia al tesoro in automobile

Mamballa! La famosa Caccia al Tesoro in auto che si tiene durante la settimana della Festa Parrocchiale di Giubiano, giunge alla ventiduesima edizione.

Una caccia al tesoro che si svolge di sera: tant’è vero che per i partecipanti la partenza è sabato 14 settembre alle 20, e vede sempre moltissime squadre coinvolte. sono quasi tremila i partecipanti coinvolti, che vengono assistiti da oltre 250 volontari.

Per chi vuole ancora iscriversi, le informazioni e il modulo di partecipazione è su www.mamballa.tk

COME FUNZIONA LA CACCIA AL TESORO IN AUTO

La squadra partecipante alla Caccia al Tesoro deve essere composta obbligatoriamente da 4 o 5 persone; il responsabile dell’equipaggio deve avere compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente di guida; è obbligatorio l’utilizzo di una sola automobile per squadra.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è presso l’oratorio di Giubiano sabato 14 alle 18.30, in modo tale da completare l’iscrizione alla gara; è disponibile il banco gastronomico per cenare. Coloro che si presentano oltre le 19.40 o a gioco già iniziato, possono partecipare ugualmente alla gara, senza avere alcuna agevolazione, e ricevendo una penalità sul punteggio finale; l’inizio della Caccia al Tesoro è fissato per le 20.00.

DUE WEEKEND DI FESTA A GIUBIANO

Come sempre, la caccia al tesoro in auto è il clou della grande festa patronale che si estente dal

L’apertura della settimana prevede: martedì 10 il pellegrinaggio serale al Sacro Monte, giovedì 12 è prevista la serata sportiva con torneo di pallavolo e cena dello sportivo, venerdì la tombolata popolare per le famiglie e sabato la grande Caccia al Tesoro per le vie cittadine.

Il banco gastronomico funzionerà da giovedì sera, 12 settembre. Da quel giorno aaranno in funzione anche la pesca di beneficienza ed altri stand.

TUTTO IL PROGRAMMA