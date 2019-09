Auto nel canale a Maddalena

Nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, verso le ore 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Somma Lombardo, in località Maddalena, per un’autovettura caduta nel canale industriale. (foto di repertorio)

Per cause ancora in fase di accertamento un auto è precipitata in un canale, il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo ed è stato soccorso da alcuni passanti.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autogru e il nucleo sommozzatori hanno effettuato un sopralluogo, non è stato possibile recuperare l’autovettura causa la forte corrente del corso d’acqua.

Nei prossimi giorni in accordo con l’ente che gestisce le portate si calendarizzerà il recupero dell’autoveicolo.