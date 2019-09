Bambina di 9 anni investita al parcheggio della ciclabile

Foto di repetorio

Una bambina di 9 anni e una donna di 35 sono state investite a Varano Borghi nel tardo pomeriggio di martedì 10 settembre.

È successo in via dei martiri nei pressi del parcheggio da dove parte l’anello ciclopedonale del lago di Comabbio alle 17.30.

Immediata è scattata la richiesta di intervento dei soccorsi giunti sul posto con un’ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte che fortunatamente non hanno riportato ferite non gravi. L’ambulanza intervenuta ha infatti operato in codice giallo.