Borracce in alluminio agli alunni: la scuola si fa “green”

Il comprensivo di Cuveglio diventa “più green”. All’avvio del nuovo anno scolastico, gli alunni riceveranno in dono una borraccia in alluminio. Si tratta di un dono deciso all’unanimità dal Consiglio di Istituto, su proposta della Dirgente prof.ssa Emanuela Sonzini.

Tutti gli studenti, dall’Infanzia alla scuola Secondaria di I° Grado, avranno la borraccia: « Un modo concreto per invitare gli alunni a bere l’acqua del sindaco, buona e controllata, ed evitare l’usa e getta delle bottiglie di plastica con i costi ambientali connessi di trasporto, smaltimento, riciclo» viene spiegato.

L’iniziativa si inserisce in un piano di attività di educazione ambientale in cui l’istituto si mantiene in prima linea, grazie all’impegno dei docenti che sostengono i numerosi progetti in atto: Green School, progetti FSEPON, laboratori sul riciclo e attività sulle filiere corte in collaborazione con la comunità montana ed Econord.