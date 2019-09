Cala il sipario sulla Visevar Fest: i ringraziamenti dell’associazione

Si chiude ufficialmente la tre giorni di festa a Castelseprio, ormai giunta alla sua settima

edizione: da venerdì 13 a domenica 15 settembre la tensostruttura della Visevar Fest ha

accolto i cittadini con cibo, musica e spettacolo per tutti i gusti. Con orgoglio l’associazione “La Cadrega” ringrazia apertamente per l’ottima riuscita dell’evento, riunendo in un solo metaforico abbraccio verbale tutti coloro che hanno preso parte all’evento e sostenuto l’iniziativa, senza mai dimenticare “ogni singolo “Cadregat” per tutto l’impegno”.

Di seguito i ringraziamenti ufficiali, direttamente dall’associazione:

“Si spengono le luci sul settimo Visevar Fest.. siete stati davvero tantissimi.. riusciamo solo a dirvi grazie per aver creduto come sempre in noi e per tutto l’affetto che ci avete dimostrato. Ogni anno cerchiamo sempre di migliorarci per offrirvi un servizio sempre più efficiente.. e per garantire il divertimento per ogni fascia di età dai più grandi ai più piccini.. È bellissimo vedervi accorrere in tanti alla nostra iniziativa.. Poter vedere una comunità tutta unita ci riempie il cuore di gioia… È proprio questo che alleggerisce la nostra stanchezza… I vostri volti sorridenti sono la nostra carica…Vorremmo ringraziare tutti gli sponsor che sostengono la nostra iniziativa, il Comune di Castelseprio e tutti gli artisti che hanno partecipato all’evento.. E perché no.. Grazie anche a ogni singolo “Cadregat” per tutto l’impegno di questi giorni… Visevar chiama “la Cadrega” risponde.

Con grande Affetto

La Famiglia Cadrega”