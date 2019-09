Cambio dell’armadio: occasioni e solidarietà allo Stendipanni

Il cambio di stagione porta con sé un cambio dell’armadio e, nel caso dei bambini, l’acquisto di abitini adeguati alla nuova taglia. Per questo sabato 21 settembre l’associazione Mamme in cerchio accoglie l’autunno con un’apertura straordinaria , dalle ore 14.30 alle 18.30 dello Stendipanni, il mercatino di solidarietà in cui ogni acquisto è occasione per progetti di sostegno a bambini e famiglie.

Il mercatino si svolge nello spazio situato nei locali dell’oratorio di Azzate (in via Acquadro, sotto al cinema Castellani) ed è possibile trovarvi tantissimo materiale utile, da portare a casa in cambio di una piccola offerta.

Ci sono accessori e vestiti per la prima infanzia (vestitini, body, lettini, passeggini, seggiolini auto), abbigliamento bambino e adulto, giocattoli, libri, oggettistica e arredamento per la casa. Tutto accuratamente selezionato ed esposto ordinatamente dai volontari e dato a chiunque in cambio di un’offerta.

Il ricavato del mercatino permette a Mamme in Cerchio di aiutare chi è in difficoltà economiche e anche di finanziare alcune attività dell’associazione (il prossimo appuntamento è per sabato 28 settembre con Sos Lavoro, assieme alla mamma e Consulente del lavoro Michela Mossotti).

Chi avesse del materiale usato da regalare a Mamme in cerchio può portarlo allo Stendipanni negli orari di apertura del mercatino: ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 9.30 alle 11.30.