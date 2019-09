Pantagruel: spazio di sperimentazione per bambini tutto nuovo

Uno spazio dedicato al movimento e alla sperimentazione attraverso l’uso di diversi linguaggi in sinergia. È “Pantagruel” la nuova iniziativa proposta dall’associazione “Mamme in cerchio” e rivolta ai bambini dai 2 ai 10 anni che si svolgerà tutti i venerdì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.30 negli spazi di via Volta 44, ad Azzate, a partire dal 20 settembre.

Come spesso accade a Mamme in cerchio, l’iniziativa nasce dalla disponibilità di una mamma del cerchio nel mettere le proprie competenze a servizio dell’associazione di supporto alla maternità e alla genitorialità.

In questo caso a mettersi in gioco è Miriam Secco, artista che vanta una vasta esperienza con i bambini e che propone di creare uno spazio di gioco in cui “entreranno in punta di piedi elementi di danza,, disegno, teatro e tanta fantasia”.

Le attività seguiranno inclinazioni, interessi e necessità dei bambini coinvolti nel gruppo.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni 348 6646880 oppure www.mammmeincerchio.org.