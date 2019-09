I carabinieri all’ascolto dei cittadini

I cittadini di Cavaria con Premezzo potranno incontrare direttamente tutto l’organo dei carabinieri di Cassano Magnago grazie ad una iniziativa organizzata in sinergia con l’amministrazione comunale.

L’incontro sarà giovedì 26 settembre 2019, alle ore 18, nella sala consiliare dell’ex municipio di via Ronchetti. Un momento, dunque, di vero e proprio dialogo su temi come sicurezza urbana e problematiche sociali tra cittadinanza e carabinieri. Inoltre, la cittadinanza potrà esporre direttamente i suoi problemi agli agenti, chiedendo aiuto ed informazioni.

Questo “servizio di ascolto” è un’occasione importante per instaurare un bidirezionale rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e carabinieri, sicuramente decisivo per fornire informazioni utili e ricevere segnalazioni per successivi avvenimenti.