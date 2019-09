Cassano Magnago festeggia con gli alpini San Maurizio

Dal 6 al 22 settembre Cassano Magnago festeggia San Maurizio Martire, patrono della città.

Venerdì 20 Settembre 2019 si parte con la manifestazione degli alpini per San Maurizio patrono delle “penne nere”: alle 19.15 ci sarà l’omaggio floreale delle autorità al monumento ai caduti via San Giulio, con successiva sfilata per le vie cittadine, accompagnata dal Corpo Musicale Cassanese (ritrovo presso il campanile di S. Maurizio, foto: ritaglio foto di DavideM64, da mapio).

Alle 20 sarà celebrata la Santa Messa a fianco del campanile di San Maurizio, animata dal Coro “Rosa delle Alpi”.

Sabato 21 Settembre 2019 si prosegue con il Concerto in occasione del 30° anniversario dell’AFPD (alle 21 al Teatro Auditorio), protagonista l’ormai celebre coro “Divertimento vocale” di Gallarate. Ritiro biglietto gratuito presso sede Afpd via Foscolo 19b dalle 10.30 alle 12.30 o presso Città di Milano o Cartoleria Perenzin

Domenica 22 Settembre 2019 il giorno finale: alle 10 a Villa Oliva in “sala San Giovanni Paolo II” ci sarà la consegna della Benemerenza Civica a Marcello Crespan. Alle 11.30 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria del Cerro, alle 21.00 Concerto antichi organi presso la Chiesa Santa Maria del Cerro.

Fin qui il programma di eventi e celebrazioni religiose e civili.

Ma c’è anche la festa popolare: nei due fine settimana che vengono (6-7-8 settembre, 13-14-15) all’area feste di via Primo Maggio “Cena con gli alpini” e serata musicale a partire dalle 19.30.

Le domeniche si pranza alle 12.30.