Il Comune sceglie di essere gentile

Anche il Comune di Arcisate ha scelto di essere gentile.

L’amministrazione comunale ha infatti aderito alla proposta dell’associazione “Cor et Amor” e ha deciso di nominare un assessore alla gentilezza.

«L’assessore alla gentilezza è un incarico a costo zero, ma dal grande valore simbolico – spiegano gli amministratori della nuova maggioranza guidata da “Noi, voi Arcisate” annunciando questa decisione – Avrà il compito di prestare particolare attenzione al benessere di tutti, di occuparsi della buona educazione, del rispetto verso il prossimo, di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, a prendersi cura di chi soffre o è in difficoltà, ad accrescere lo spirito di comunità, oltre che a favorire l’unità, a coinvolgere i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune».

ll sindaco Gian Luca Cavalluzzi ha assegnato la delega di assessore alla gentilezza al consigliere Alessandra Lamanna (nella foto): «Questa iniziativa si riconduce ad uno stile amministrativo che ci vuole contraddistinguere – dice – Vogliamo governare il Comune di Arcisate prestando attenzione verso tutti e tutto, ascoltando i nostri concittadini e mettendoci tanta gentilezza».