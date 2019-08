Nasce l’assessorato alla gentilezza

Come si sconfiggono la rabbia e l’odio? Con la gentilezza, insegnandola ai piccoli. È questo l’obiettivo degli organizzatori della Giornata nazionale dei giochi della Gentilezza. In occasione della quarta edizione, che si terrà domenica 22 settembre, le associazioni promotrici vorrebbero sensibilizzare i sindaci ad istituire l’assessorato alla gentilezza.

La proposta dell’associazione Cor et Amor e del Movimento Mezzopieno, è di incaricare un assessore di occuparsi della buona educazione e del rispetto verso la comunità per il bene di tutti.

In Lombardia sono già quattro i sindaci che hanno aderito. Michela Mozzola sarà il nuovo assessore a Levate (Bergamo), Annamaria Conoscitore per il comune di Lomazzo (Como), Mariateresa Formoso per la comunità di Villimpenta (Mantova) e Giulia Ghidini per quella di Pegognaga (Mantova).

In poche settimane anche altri otto paesi della Campania, del Piemonte e della Sicilia hanno condiviso l’idea di dar vita all’Assessorato.

Domenica 22 settembre i neo assessori saranno in prima linea negli oltre 110 comuni italiani che hanno deciso di partecipare alla Giornata internazionale della gentilezza insieme al Coni, all’AGIA, alla Camera, al Senato e a Legambiente.

L’obiettivo del progetto è di prevenire e correggere molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità attraverso la cortesia.



“Quest’anno vogliamo superare i 45.000 partecipanti – commenta Luca Nardi, presidente dell’Associazione Cor et Amor – Vorremo promuovere, coinvolgendo i media e gli esperti del settore, l’importanza di educare i più piccoli alla gentilezza (…) affinché possano crescere e diventare adulti attenti al benessere della propria comunità”.

Per tutti coloro che vorranno parteciparvi è importante compilare il forum sul sito www.igiochidellagentilezza.it entro il 19 settembre.

Le attività proposte dalle singole realtà possono essere di tipo, motorio, artistico, musicale, sportivo, culturale.