Caldana borgo degli scacchi: tornei, storia e anche un corso dedicato a quello che è molto più di un passatempo, a cavallo con uno sport e l’arte del ragionare.

A cura dell’associazione scacchistica Esteban Canal – il grande campione di scacchi sepolto proprio qui, a Coc1quio Trevisago – , il corso è rivolto a tutti i principianti e si terrà dal 28 settembre. (15 lezioni, circa ogni 2 sabati), dalle 15:00 alle 17:00 presso la sede del Circolo di Caldana.

La quota di iscrizione pari a €50,00 può essere versata tramite bonifico a favore di Società Scacchistica ESTEBAN CANAL Cocquio, Via Motto dei Grilli 30, 21034, Cocquio Trevisago (VA), IBAN: IT40I0335901600100000157162 Indicando come causale: “iscrizione Corso di Scacchi per principianti 2019/2020”.

INFO: scacchisticacanal