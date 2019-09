Così abbiamo salvato una volpe investita

Buonasera,

volevo raccontarvi una favola a lieto fine. La scorsa mattina, quasi all’alba, a Mornago finito il mio turno di notte ho preso la macchina per tornare a casa, ma circa a una decina di metri dal luogo di lavoro, ho intravisto un animale sul centro della corsia.

Ho evitato di passarci sopra, pensando fosse un gatto finito sotto la macchina; mi fermo poco più avanti scendo e con la torcia del telefono mi avvicino al corpicino per spostarlo sul ciglio della strada e non farlo disintegrare dalle macchine. Con stupore trovo una volpe, colpita da una macchina, probabilmente mentre attraversava. (la foto è di archivio ed è stata scattata da Eleonora Betti)

Mi accorgo che l’animaletto dà segni di vita, ma probabilmente a causa del trauma subito nello scontro non riesce a muoversi. Non sapendo cosa fare prendo il telefono e chiamo il 112 per avere indicazioni su come comportarmi. Mi avvisano che mi mandano i vigili del fuoco.

Quindi senza spostare la piccola volpe per evitarle degli ulteriori traumi, rimango vicino a lei, aiutandomi con la torcia del telefono per farci vedere dalle macchine che arrivano a tutta velocità. Cerco di sviarle e farle rallentare per non farla schiacciare. Dopo una mezz’ora, prima dell’arrivo dei vigili si ferma una macchina con alla guida una ragazza che stava andando al lavoro: Alessandra, questo il suo nome, mi aiuta con la gestione della volpe e del traffico. Ad un certo punto la volpe, si alza e cerca di scappare, stordita e dolorante, allora io ed Alessandra cerchiamo di indirizzarla sul ciglio della strada per evitare che finisca nuovamente sotto un auto.

Finalmente arrivano i vigili del fuoco da Somma, Alessandra ci saluta lasciandomi il numero di telefono e avviandosi al lavoro. Con i vigili mettiamo la volpe in un trasportino da gatto che hanno loro per queste evenienze; attendiamo il veterinario che hanno allertato che arriva verso le 7,30 per prenderla in consegna. I Vigili del fuoco e io ci salutiamo.

Nel pomeriggio non avendo notizie della piccola volpe, Alessandra fa un giro di telefonate e riesce a sapere che la volpe si è ripresa: hanno scoperto che aveva dei cuccioli e la guardia forestale l’ha liberata.

Per fortuna è andata bene. Grazie alle persone che hanno ancora un cuore e amano la vita di tutti gli esseri del nostro mondo. Grazie ai vigili del fuoco di Somma Lombardo e grazie ad Ale!

Teresa