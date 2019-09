Disturbi dell’apprendimento, se ne parla a Palazzo Verbania

Questa sera, lunedì 30 settembre il professori Cesare Cornoldi e Rossana De Beni – ordinari di psicologia dell’apprendimento all’Università degli studi di Padova – esperti studiosi ed esperti dei disturbi dell’apprendimento saranno a Palazzo Verbania per un ciclo di incontri.

L’evento è gratuito e si svilupperà in due tempi.



La prima parte dei lavori è dalle 17 alle 19 e ci sarà un corso per educatori/docenti/tutor dell’apprendimento (iscrizione obbligatoria tramite il sito di Inform@dsaluino) su “consigli pratici” in base ai diversi stili di apprendimento.

La seconda parte dalle 21 alle 23 circa, sarà rivolta a tutti e tratterà di diversi stili di apprendimento e delle strategie più indicate da mettere in atto in base a come uno apprende.

L’evento è organizzato da Inform@DSA col patrocinio del Comune di Luino.