A Earth Prize per comunicare ambiente e paesaggio

Imparare a comunicare l’ambiente. Imparare e “leggere” le notizie che riguardano temi ambientali. Sarà un incontro gratuito e aperto a tutti in un contesto di alto profilo scientifico quello che si terrà a Luino il prossimo 13 ottobre nell’ambito del programma dell’Earth Prize international, il premio per l’ambiente e il paesaggio promosso da WEEC Network (Word Environmental Education Congress) e dalla Città di Luino e giunto alla seconda edizione.

Appuntamento rivolto ai giornalisti (e che vale per la formazione continua ben tre crediti) e al pubblico,

Voluto fortemente da un’associazione internazionale che mette in rete chi fa educazione ambientale nel mondo, il Premio vuole identificare e dare un riconoscimento a personaggi, organizzazioni e progetti replicabili in altre parti del mondo, che mirano a proteggere e valorizzare paesaggi e risorse ambientali, alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

Tutte le iniziative di Earth Prize sono a ingresso gratuito. Il momento formativo dedicato ai giornalisti, nella mattina del 13 ottobre, vede la partecipazione dei membri del comitato promotore, dei premiati e degli ospiti.

In particolare:

Mario Salomone. Giornalista, docente universitario. Autore di libri e direttore della rivista eco, l’educazione sostenibile. Segretario generale WEEC Network.

Stefano Mancuso. Scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. È autore di volumi scientifici e di centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali.

Angelo Mojetta. Biologo e giornalista, scrive libri e articoli sulla biologia delle acque dolci e marine. Insegna all’Università di Milano e Padova e presso la Civica Stazione Idrobiologica e Acquario di Milano. È direttore scientifico dell’Acquario dell’Elba di Marina di Campo.

Donato Speroni. Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Giornalista. Insegna economia e statistica all’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino. Tra i suoi libri più recenti: “2030 — la tempesta perfetta — Come sopravvivere alla grande crisi”.

Luca Novelli. Giornalista e scrittore, autore tv, i suoi ultimi viaggi di ricerca l’hanno portato a occuparsi dei cambiamenti climatici, coautore della campagna Sostieni il sostenibile del WWF, direttore artistico di Earth Prize.

COMUNICARE AMBIENTE E PAESAGGIO ALLA LUCE DELL’EMERGENZA CLIMATICA IN ATTO ( QUI PER ISCRIVERSI )

Referente: Ordine dei giornalisti della Lombardia

Tipologia: seminario

Durata (in ore): 3

Crediti: 3

Partecipanti: 20

Iscrizioni: Iscrizioni su piattaforma SIGEF

Periodo (dal – al): 13 ottobre 2019 (hrs. 10.00 – 13.00)

Costo: gratuito

Luogo: LUINO – Palazzo Verbania