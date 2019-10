A Luino anche “Blue Prize”, premio per chi vuol bene all’acqua

Una novità speciale attende i visitatori che arriveranno a Luino per partecipare all’Earth Prize International.

Nel corso della seconda edizione del premio sarà assegnato per la prima volta un riconoscimento speciale dedicato al mondo dell’acqua.

Durante l’evento che si terrà in città il 12 e 13 ottobre in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Educazione Ambientale, verrà consegnato anche il premio Blue Prize, per personaggi, organizzazioni e progetti che hanno come obiettivo la protezione e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti acquatici.

Blue Prize è organizzato da “Il Pianeta azzurro“, progetto di comunicazione ed educazione ambientale dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro – Weecnetwork e da Waterweec, World Environmental Education Congress – Water Thematic Network .

PIANETA AZZURRO – COS’E’

Il Pianeta azzurro è un progetto di comunicazione ed educazione ambientale. Nato nel 2003 si occupa di divulgare i temi dell’idrobiologia, comunica e mette in rete le iniziative che focalizzano l’attenzione sulla risorsa acqua, sul dibattito e sulla proposta di progetti per una sostenibilità in campo idrico. Si rivolge a parchi, riserve, gruppi sportivi, associazioni ambientaliste, insegnanti e studenti. Il principale “strumento” con il quale Il Pianeta azzurro “fa comunicazione” è l’inserto che pubblica quattro volte all’anno insieme alla rivista “.eco, l’educazione sostenibile”, primo mensile italiano di educazione ambientale.

In continuità con i principi della rivista, basati su una cultura della formazione ispirata alla tutela ambientale e al turismo sostenibile, “il Pianeta azzurro” si pone, attraverso rubriche, interviste, articoli, come uno strumento di servizio all’educazione ambientale del Pianeta Acqua. Negli ultimi anni ha curato concorsi, mostre, video e proposte didattiche dedicati al mondo dell’acqua nelle sue varie forme.

Fare educazione ambientale marina e alla risorsa acqua significa anche favorire l’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente, sensibilizzare amministratori e cittadini, formare tecnici e sviluppare nuove figure professionali, educare giovani e adulti.

