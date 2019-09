Escursione al pizzo Vogorno

Sabato 21 settembre il CAI Luino propone una bellissima ma impegnativa escursione in Ticino con meta la bellissima piramide del pizzo Vogorno 2442m in Val Verzasca, Dalla vetta che domina la parte superiore del lago Maggiore bellissimo panorama a 360° su tutto l’arco alpino fino ai monti degli Appennini.

L’itinerario inizia dal parcheggio superiore di Vogorno 660m e risalendo il sentiero moderatamente ripido ma costante con numerosi tornanti si raggiunge l’alpeggio di Corte Nuovo 1256m e successivamente l’alpe Bardughè 1638m, dove tra le baite del caratteristico nucleo rurale si trova il bivacco CAS. Da qui si sale lungo un costone erboso fino alla cresta spartiaque con la val Carecchio 2280m. Si segue la breve cresta e si traversa tutto il versante ovest del Pizzo Vogorno fino a un intaglio nella cresta. Da questo punto si raggiunge in breve la vetta in 15 minuti.

Itinerario ben segnalato dal parcheggio fino alla vetta.

Tempo salita h 5.00 – difficoltà: EE dislivello salita totale 1782m

Accompagnatori Sandro 3397442849 e Paola

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera

che precede la gita

Ore 5.50 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 6.00 Partenza con mezzi propri per Vogorno

Documento valido per l’espatrio – non serve bollino autostrada svizzera

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici

stranieri di cui esiste una reciprocità previo contatto con il responsabile dell’escursione

Sandro3397442849

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it