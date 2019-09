Etjca partner della Strasaronno a sostegno della fondazione Cls

Etjca, agenzia per il lavoro attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del settore, è official sponsor della 7° edizione della StraSaronno, manifestazione podistica che si terrà domenica 15 settembre 2019 a Saronno.

Organizzato da Fondazione CLS, CLS Sport Gap Saronno e Aimo Sport, l’evento coniuga gli aspetti amatoriali a quelli agonistici del running in un contesto suggestivo e con finalità di solidarietà. Nella scorsa edizione sono stati più di duemila i partecipanti che hanno preso parte alla gara, dagli atleti olimpici, agli studenti e alle famiglie. La kermesse rappresenta un vero e proprio momento di sport e convivialità e il ricavato andrà a favore della Fondazione CLS che si occupa di disabilità psico-fisica, psichiatrica ed autistica.

«Anche quest’anno confermiamo la nostra presenza come partner ufficiale della StraSaronno, evento di grande rilievo per la provincia di Varese. Etjca ha da sempre a cuore la responsabilità sociale e supporta progetti di associazioni alle quali è legata da anni e iniziative di nuovi partner che operano nei territori in cui l’agenzia è presente – Davide Piuri responsabile filiale di Saronno -. In questa occasione correremo al fianco della Fondazione CLS che da anni promuove, sostiene e tutela iniziative di solidarietà nei confronti delle categorie più bisognose».

La partenza è prevista per domenica 15 settembre in piazza Libertà a Saronno, per la dieci chilometri alle ore 9.15 e per la cinque chilometri alle ore 9.30. E’ possibile iscriversi direttamente sul sito www.strasaronno.it