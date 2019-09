Fiera di Varese, è stato un successo

Bilancio positivo per la 42esima edizione di Fiera di Varese, sono state più di 56mila le presenze di pubblico nei 10 giorni di manifestazione.

Pietro Garavaglia, amministratore delegato di Chocolat Pubblicità ha così commentato il successo dell’evento: “Sono numeri importanti che confermano l’entusiasmo con cui la 42° edizione della Fiera di Varese è stata accolta dal pubblico. Ringraziamo gli espositori che anche quest’anno hanno creduto nel progetto. Ringraziamo il pubblico che ha partecipato numeroso. Un doveroso grazie va alle istituzioni, in particolare al sindaco di Varese, Davide Galimberti e all’assessore alle Attività Produttive, Ivana Perusin, oltre a tutti i collaboratori del Comune, che hanno contribuito al successo della manifestazione”

Prosegue in fiera il successo del talk show VerbaManent, alla sua terza edizione, curato da Morena Zapparoli Funari che ha portato in Fiera a Varese personaggi del mondo della TV e dello spettacolo, volti noti come il giornalista Mario Giordano, Daniele Bossari e il super ospite di questa edizione, Massimo Boldi e molti altri che hanno raccontato le loro storie a microfoni aperti. Grandi numeri e tanti apprezzamenti per l’Area Street Food dove tutte sere si sono alternati gli incontri con le squadre sportive del territorio coordinate dall’Associazione Sportiva “I Glaciali” e dove il pubblico è stato letteralmente preso “per la gola” dalle specialità più apprezzate tra cui i bocconcini di patate con formaggio di malga e speck del trentino e gli Spätzle insieme alla cucina emiliana e dal Takoyaki, le polpettine di polpo di Osaka.

Un grande successo anche la prima edizione di “Fiera di Essere Varese”, il primo Fuori Fiera varesino che ha visto coinvolto il cuore della città, in particolare le attività commerciali e Piazza Montegrappa, dove tutte le sere sono stati numerosi i protagonisti e gli incontri legati al tema “ Varese Terra dello Sport” con centinaia

di persone presenti.

Conclude Garavaglia, “È il caso di dirlo, siamo “Fieri di essere Varese” perché con orgoglio, dopo 5 anni di gestione della manifestazione da parte di Chocolat Pubblicità, possiamo dire che la Fiera, (che ricordiamo da questa edizione è stata inserita nel calendario Regionale delle manifestazioni), è viva e vivace più che mai ed è tornata ad essere un momento importante per tutta la città e il territorio varesino. Il nostro compito adesso è quello proseguire su questo cammino, ricominciando a lavorare per migliorare ancora per le prossime edizioni”.