I forzisti varesini provano a ripartire con un incontro pubblico

Dopo mesi di stallo Forza Italia torna in provincia di Varese con un evento politico aperto ad iscritti e non solo.

Così come annunciato quest’estate dal commissario Giacomo Caliendo, in forze al partito da quando le inchieste ne hanno falcidiato la dirigenza, i forzisti cominciano un nuovo percorso che prenderà il via all’incontro pubblico pubblico che si terrà presso la sala Aler in via Monte Rosa 21 a Varese, il prossimo 5 ottobre a partire dalle ore 10.

“Un incontro pubblico – spiega Caliendo – aperto a tutti i cittadini della Provincia, anche ai non iscritti al partito, per avviare una stagione di ascolto sulle tematiche che più interessano la Provincia di Varese e per individuare le iniziative necessarie perché trovino concreta e positiva soluzione”.

Fin da ora sono aperte le richieste di partecipazione con alcune regole e alcuni temi all’ordine del giorno: “i tempi degli interventi saranno regolati in base al numero delle richieste – spiega il commissario -. Si suggeriscono alcune tematiche anche se ciascuno è libero di esporre le proprie idee e di introdurre altri temi: 1. Coalizione di centro destra: perché e come; 2. Immigrazione e sicurezza; 3. L’attuale stagnazione economica e la necessità di crescita; 4. Lavoro e occupazione, in particolare quella giovanile, con particolare riferimento ai problemi della nostra Provincia; 5. Riduzione della oppressione fiscale; 6. Riduzione del numero dei parlamentari: effetti; 7. Riforma della giustizia; 8. Un’efficace politica per il turismo nella nostra Provincia; 9. Autonomia delle regioni; 10. Le amministrazioni comunali: la partecipazione dei cittadini e dei partiti; un modello per le partecipate; 11. L’amministrazione provinciale: correttivi dell’attuale modello o ripristino delle Province elette direttamente dai cittadini”.

Le premesse della riflessione sono quelle che Forza Italia sta affrontando ad ogni livello nazionale: “occorre riflettere per rilanciare un centro destra credibile e più forte – conclude la riflessone il senatore alla guida del partito provinciale -. Un centro destra, come affermato dal Presidente Berlusconi, naturalmente lontano da ingenuità sovraniste e da tentazioni populiste perché una democrazia occidentale funziona se la competizione al suo interno è fra un centro-destra e un centro-sinistra alieni da pauperismi, giustizialismi e sovranismi. Per quanto ci riguarda il centro destra che vogliamo rilanciare sarà europeo, atlantico, liberale, cristiano e potrà costituire la vera alternativa di governo, seria e credibile capace di interloquire con l’Europa e di riaffermare l’onore e il ruolo del nostro Paese nel mondo”.