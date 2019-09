Frecce Tricolori sul lago di Como, come seguire l’Air Show

Le Frecce Tricolori arrivano sul Lago di Como. È ormai alle porte il “Centro Lago di Como Air Show“, la rassegna in programma il 28 e 29 settembre sul Lario e precisamente nei cieli del litorale di Varenna. La Pattuglia acrobatica nazionale sarà la grande protagonista della manifestazione organizzata dall’Aero Club di Como.

Il programma:

Sabato 28 settembre, sarà la giornata delle prove ufficiali: dalle 10.30 alle 12 toccherà agli aerei acrobatici CAP 231 e CAP 231 DS mentre l’arrivo delle Frecce Tricolori è previsto intorno a mezzogiorno.

La giornata di domenica 29 settembre avrà inizio dalle 10.30 con gli aerei acrobatici CAP 231 e CAP 231 DS, l’elicottero SAR dell’Aeronautica Militare, HH 139 AM SAR con dimostrazione di soccorso e il volo degli idrovolanti dell’Aeroclub di Como.

Seguirà poi il momento delle Frecce Tricolori che sono attese sul lago intorno alle 12. Tutte le info sulle Frecce Tricolori qui

Dove vedere l’Air Show:

Gli spettatori potranno ammirare lo spettacolo dal litorale di Varenna ma anche dalle rive di Bellagio, Menaggio e della Tremezzina, nonché dai numerosi punti panoramici della zona del lago.

Raggiungere Varenna:

Via treno: i treni rispetteranno i normali orari di linea e saranno potenziati in numero di vagoni in entrambe le direzioni.

Strade: dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del giorno di domenica 29 Settembre la SP 72 sarà percorribile a senso unico da nord a sud, da Bellano direzione Lecco, per il tratto Bellano-Lierna e quindi dopo suddetto orario si potrà raggiungere Varenna per chi proviene da Lecco solamente percorrendo la SS36 e uscendo a Bellano (soggetto a modifiche nel corso della settimana). Altre info qui

Navigazione: nei giorni dell’Airshow sarà possibile ammirare lo spettacolo dal lago sulle motonavi della Navigazione acquistando il biglietto sul sito navigazionelaghi.

Prezzo biglietto andata e ritorno da:

· Como, Tavernola per Varenna € 23,20 fino a esaurimento posti;

· Cernobbio per Varenna € 20,80 fino a esaurimento posti;

· Como, Tavernola, Cernobbio per Bellagio €20,80 fino a esaurimento posti.

Bambini fino ai 4 anni non compiuti trasporto gratuito, ragazzi 4 – 11 anni, 50% circa della tariffa ordinaria.

Parcheggi consigliati a Cernobbio zona di partenza della motonave.

Per chi si imbarca a Tavernola sono disponibili due PARK, facilmente raggiungibili anche da autostrada A9 Mi-Chiasso:

1- Villa Erba Park, Via Regina 2, Cernobbio. (500 mt a piedi)

2- Bennet Park, Via Asiago 2 ,Como. (500 mt a piedi)

• IMBARCO per VARENNA su motonave Orione (700 posti):

Andata: 8.30 Como 8.40 Tavernola 8.45 Cernobbio con Servizio bar 10.30 – 12.30

Ritorno: 15.30 IMBARCO per Cernobbio – Tavernola – Como, Motonave Orione orario di linea con diverse fermate. Arrivo intorno alle 17.30.

La navigazione di linea verrà interdetta fra le 10 e le 12.