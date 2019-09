Una giornata con le frecce tricolori a Venegono. Ma no, non c’è stato nessun air show sui cieli del varesotto, semplicemente una visita di routine nello stabilimento di Alenia-Aermacchi.

I velivoli sono stati notati dal nostro lettore Roberto Vanola che ha postato le foto nel gruppo Oggi nel Varesotto. Gli aerei che fanno sognare grandi e piccini con le loro acrobazie sono infatti degli Aermacchi MB-339, un aviogetto monomotore biposto da che è prodotto proprio dall’azienda di Venegono Inferiore.

Nessuno show, quindi. Ma per chi volesse ammirare le Frecce Tricolori dal vivo non bisognerà aspettare molto con un doppio air-show previsto dalle nostre parti: il 29 settembre sul Lago di Como a Varenna e il 12 ottobre a Linate per la grande festa di riapertura dello scalo.