Tornano le Frecce Tricolori nel 2020 ad Arona

Dopo il successo delle Frecce Tricolori del 2018, il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli qualche ora fa ha annunciato sui social il loro ritorno nel 2020: solo due anni fa quest’evento aveva richiamato centocinquanta mila spettatori, con impatto positivo anche per le cittadine della sponda lombarda come Angera, dove si poteva ammirare lo spettacolo delle Frecce. Quest’anno, invece, il Lago Maggiore non è rientrato nel calendario delle tappe della pattuglia acrobatica nazionale.

Arona, come sostiene il sindaco, negli ultimi anni ha avuto un incremento turistico pari al 8.70% nel 2016, al 19.70% nel 2017 e ad un 17.53% dello scorso anno. Il turismo, secondo Gusmeroli, è il motore economico in grado di trainare la terra dei laghi, che deve essere promosso con un numero di iniziative sempre maggiore. Sicuramente lo spettacolo delle Frecce sulla scia del successo passato sarà una di queste:«L’anno prossimo dedicheremo un’intera settimana al volo delle Frecce all’interno di “Arona lake and shopping” (che quest’anno, secondo il primo cittadino, ha fruttato un “luglio da record”) con il ritorno nel nostro lago della più fantastica pattuglia acrobatica del mondo».