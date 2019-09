Incidente in 336, code e rallentamenti

(foto di repertorio)

Dacci oggi il nostro incidente quotidiano sulla ss 336 e soprattutto nel tratto di collegamento con l’A8. Mattinata difficile per chi si muove nel nodo di Busto Arsizio. Un incidente, causato dallo scontro tra due auto, sta creando non pochi disagi allo svincolo della superstrada per Malpensa con l’A8. Sul posto sono intervenuti un mezzo del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale

Altri disagi si erano verificati in via Bonicalza a Cassano Magnago per un incidente che si è verificato poco prima delle 8.