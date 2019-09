Investito in bicicletta, ferito un diciottenne

È ricoverato con fratture multiple ma non è in pericolo di vita, il giovane di 18 anni investito ieri, mercoledì 4 agosto, sulla provinciale 17 di Azzate. (foto di repertorio)

L’incidente è avvenuto attorno alle 23 all’altezza di una rotonda. Il giovane in bici, per cause che i carabinieri di Azzate dovranno accertare, è stato investito da un’auto. Le sue condizioni sono apparse abbastanza serie: subito è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Valbossa e un’automedica. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Circolo, con varie fratture.