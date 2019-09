Ragazzo investito ad Azzate, i genitori cercano un testimone

Cercano un testimone i genitori del ragazzo di 18 anni investito mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di mercoledì 4 settembre sulla provinciale 17 che taglia il paese, all’altezza di una rotonda in via XXV Aprile.

La dinamica pare abbastanza chiara ma ci sono ancora alcune cose da chiarire. «Mio figlio è caduto dalla bicicletta dopo l’impatto con una Golf – spiega il padre del ragazzo – L’automobilista stava viaggiando da Azzate in direzione di Daverio e ha spiegato che aveva appena superato un’auto e quando è rientrato in corsia si è trovato mio figlio sulla strada, che procedeva in senso opposto.

Noi stiamo cercando l’automobilista che è stato sorpassato da quella Golf. È chiaro che lui non ha alcuna responsabilità, ma vogliamo capire se è riuscito a rendersi conto di quello che stava succedendo e se può aiutarci a ricostruire l’esatta dinamica».

Il ragazzo ha riportato gravi ferite: ieri è stato operato per ricomporre le numerose fratture agli arti e al volto. (Chi avesse informazioni può rivolgersi alla redazione 0332 873094)