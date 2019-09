La biblioteca non c’è ma arrivano le casette per i libri

Sono piccole, colorate e custodi di un bene prezioso: i libri. Si tratta di casette di legno, solitamente installate in parchi o vie, che permettono ai cittadini di prendere in prestito volumi di tutti i generi e per tutte le età.

In molti paesi del Varesotto hanno un grande successo e a breve arriveranno anche a Casalzuigno. Il piccolo borgo della Valcuvia infatti, da diversi anni non ha una biblioteca e la nuova amministrazione comunale ha deciso di favorire lo scambio dei libri installando le tre casette per il prestito.

I cittadini che vorranno usufruire del servizio quindi, non dovranno far altro che aprire lo sportello della casetta, scegliere un volume e rimetterlo a posto una volta finito.

Il progetto è stato chiamato “Leggere per sognare” ed è stato approvato dalla giunta comunale, con l’intento di farlo partire appena possibile. Il sindaco Danilo De Rocchi spiega: «Le casette ci sono state donate da una ditta della zona, ma mancano i fondi per i basamenti e l’installazione. Contiamo di recuperarli al più presto, speriamo di fare partire il servizio in primavera».

I libri verranno recuperati tramite le donazioni di privati, mentre le casette verranno collocate in Via Marroncello, vicino alle scuole, al parco giochi di Via Libertà, e al parco giochi della frazione di Arcumeggia. Un piccolo inizio, nell’attesa di avere una biblioteca vera e propria. «Speriamo di trovare i fondi per poterla realizzare – continua De Rocchi -. Una volta si trovava nei locali del centro civico “Qui mondo” che oggi è inagibile, sarebbe bello poterlo sistemare».

(foto di repertorio)