La Lega Giovani va ad assemblea e rinnova i vertici

Domenica 29 settembre, a partire dalle ore 16, al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona, si svolgerà l’Assemblea Provinciale della Lega Giovani del Varesotto.

“A distanza di tre anni dalla precedente assemblea, quando divenni Coordinatore provinciale dei giovani, torniamo per un importantissimo momento di confronto tra noi giovani della Lega – dichiara Davide Quadri, Coordinatore provinciale uscente – ho avuto l’onore di guidare un movimento giovanile vitale, propositivo, composto da giovani entusiasti e capaci di rimboccarsi le maniche ogni volta che ce ne fosse bisogno. Fare politica a livello giovanile non è scontato, serve costanza, passione e spirito di sacrificio. Noi, come Lega Giovani, abbiamo l’orgoglio di poter dire di avere tantissimi giovani con queste caratteristiche, che non si tirano indietro e lavorano per il bene della comunità”.

Con i giovani leghisti ci saranno il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il Coordinatore federale della Lega Giovani, Luca Toccalini.