La scuola parte in salita: a rilento le nomine dei docenti

« Un inizio d’anno in salita. Proprio come lo scorso anno quando dovemmo arrivare alla metà di ottobre per vedere tutto sistemato». Come ogni vigilia, anche quella attuale d’inizio anno scolastico si ripresenta con le consuete mancanze. Il segretario provinciale della Cgil Scuola Alessandro Viggiano è deluso: « Ogni anno chiediamo di anticipare tutte queste operazioni per far sì che i dirigenti possano partire con tutto l’organico e i docenti abbiamo certezze. E invece…»

Ad aggravare la situazione anche l’ondata di pensionamenti legati a “quota100” .

Si sono appena concluse le convocazioni per la nomina dei nuovi docenti di ruolo e ora si attende il calendario per la stipula dei contratti con i supplenti annuali. Dovrebbe uscire a giorni, ad anno scolastico già avviato anche se le lezioni prenderanno il via dal 12 settembre mentre l’infanzia inizia il 5 ( più o meno a seconda della scelta autonoma di ogni singola scuola).

Il problema più grave riguarda, non è una novità, il sostegno: « Manca circa il 50% del fabbisogno – spiega Viggiano – ma non ci sono docenti specializzati. È necessario investire sui corsi di formazione per creare nuove figure ma per ora abbiamo un rapporto docenti studenti disabili che è di un docente ogni due studenti e mezzo. Gravissima situazione».

La situazione più delicata è nel Gallaratese dove la complessità didattica è maggiore: « L’ufficio scolastico ha permesso un organico potenziato maggiore rispetto alle altre aree del territorio, ma è ancora molto problematica la situazione». Difficoltà si riscontrato soprattutto nell’infanzia e nella fascia primaria con le elementari maggiormente penalizzate: « Per medie e superiori la situazione è migliorata nel corso degli anni perchè si è praticamente allineato l’organico di diritto e quello di fatto» spiega ancora il segretario della Cgil Scuola.

I ritardi sull’organizzazione scolastica peseranno sull’avvio dell’anno scolastico: « Sono appena state pubblicate pubblicate le assegnazioni provvisorie che precedono l’avvio delle chiamate per i contratti annuali. Speriamo si facciamo le convocazioni questa settimana così da limitare i danni ed evitare di vedere sistemato tutto a ottobre inoltrato».