Il lago di Varese protagonista di “Puliamo il mondo 2019”

Quest’anno l’iniziativa “Puliamo il mondo” che si svolge nel fine settimana si prenderà cura del lago di Varese con la partecipazione di Legambiente e di diversi comuni dell’Associazione comuni rivieraschi.

Il programma inizia con il coinvolgimento delle scuole venerdì mattina a Daverio, Buguggiate, Azzate e alla Mazzini e alla Cairoli di Varese).

Appuntamenti per tutti invece sabato 21 settembre alla Madonnina del lago di Azzate con il comune di Azzate (che guiderà la pulizia della pista ciclabile in direzione est) e i comuni di Galliate Lombardo, Crosio della Valle e Daverio in direzione opposta.

Domenica mattina doppio appuntamento con i comuni di Buguggiate e di Varese: alle 9 all’area feste della Tigros a Buguggiate e alle 10 davanti al Circolo di Capolago al capolinea della linea A.

L’evento è organizzato in collaborazione con la cooperativa di consumo tra Operai e contadini di Capolago.