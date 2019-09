Le parrocchie di Moriggia e Crenna in festa

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre la comunità di Moriggia e Crenna di Gallarate è in festa.

Venerdì 13 settembre partono i ragazzi delle superiori e universitari per il Santuario della Madonna della Corona: accensione della fiaccola, benedizione del fuoco e avvio della fiaccolata. Il santuario della Madonna della Corona, è situato a Spiazzi, sul confine fra Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo in provincia di Verona, in un incavo scavato nel monte Baldo.

La fiaccolata proseguirà con sosta a Peschiera del Garda (venerdì sera) e Mozzate (sabato sera).

Domenica 15 settembre alle 10.45 la Fiaccola arriverà davanti al Santuario del Bettolino, dove si terrà alle 11 la S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale per la Zona Pastorale II, mons. Giuseppe Vegezzi (sul piazzale del Santuario del Bettolino e vie limitrofe).

Tutte le altre S. Messe del mattino (ore 9.00 Bettolino, ore 10.00 Moriggia e ore 11.15 Crenna) NON verranno celebrate.

Sarà possibile lasciare le auto nei parcheggi dell’oratorio di Crenna oppure in quello antistante il Muffy’s.

Dalle 12.45 nel cortile esterno della ditta Romi si terrà il pranzo comunitario (Piatto unico: PAELLA e SANGRIA Costo a persona: 10,00 euro, necessaria iscrizione; alternativa pizza e bibita a 6 euro), a due passi da dove è stata celebrata la S. Messa. Nel pomeriggio primo incontro del Consiglio Pastorale presso l’Oratorio di Moriggia

Alla sera cena presso l’Oratorio Moriggia (necessaria iscrizione entro i termini, menù GNOCCHETTI SARDI con sugo di SALSICCIA, sempre con alternativa pizza e bibita a 6 euro) e fuochi Artificio, sempre all’Oratorio Moriggia

Durante la serata saranno aperti il bar, la casetta delle crepes, la casetta della frutta e cioccolato…

Per pranzo e cena iscrizioni entro martedì 10 settembre presso le sacrestie delle parrocchie di Crenna o di Moriggia.