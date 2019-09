Letture ad alta voce alla scuola di yoga

Se lo yoga non è uno sport ma una filosofia, allora non può stupire che il nuovo spazio trovato da “Nati per leggere” per promuovere la lettura ad alta voce e condivisa con i bambini sia “Rhamni”, la scuola di yoga di Laura Dajelli che negli ultimi sabati del mese, a partire dal prossimo 28 settembre, dedicherà uno spazio all’iniziativa “Mi leggi una storia?“, un nuovo ciclo di incontri gratuiti di promozione della lettura in famiglia per bambini da O a 6 anni.

Il primo appuntamento è per sabato 28 settembre, dalle ore 10 alle 11.15, con i primi due libri: “I miei piedi”, di Fatima Sharafeddin e “L’albero” di Britta Tachentrup.

“Gli incontri sono aperti anche a nonni e zii – spiega nell’invito a partecipare Paola Buzio, volontaria di Nati per leggere e responsabile regionale dell’Associazione italiana massaggio infantile (Aimi) – così da condividere e promuovere i benefici della lettura precoce con i bimbi e il valore per la loro crescita”.

“Nell’ottica di continuità che ci piace seguire, Paola Buzio si occupa anche del massaggio infantile qui a Rhamni” spiega Laura Dajelli raccontando dell’attenzione riservata alle esigenze delle donne e dei loro bambini con diversi percorsi: dallo “Yoga in gravidanza” al massaggio infantile, passando per lo spazio allattamento contiguo alla proposta di “Yoga mamma e baby”, dedicato ai piccolissimi a partire dai 2 mesi e alle loro mamme che “hanno l’occasione di ristrutturare il perineo in una dimensione di benessere, di gioco e di intesa con i loro bambini”.

E per i più grandi il corso di yoga, dai 4 ai 10 anni, avviene contemporaneamente a un corso dedicato agli adulti che li accompagnano e che si svolge in un altro ambiente della scuola negli stessi giorni e con gli stessi orari.

“La scuola di yoga Rhamni non è una palestra fashion dove eseguire delle posizioni, ma un luogo olistico in cui ci piace sostenere e condurre i genitori cui dedichiamo attenzione, anche con la disponibilità di un naturopata, un’osteopata e un nutrizionista – spiega la Dajelli – A rispondere positivamente sono soprattutto le donne, ma anche i papà sono invitati a partecipare”.

Questo l’approccio in cui è maturata l’idea del ciclo di incontri dedicati alla lettura ad alta voce con Nati per leggere e che proseguirà per tutta la stagione autunnale “anche per offrire alle famiglie una valida alternativa di svago nei fine settimana”.

La scuola di yoga Rhamni è in via Cappellini 18 a Gallarate.

Per maggiori informazioni 347 8100542 (Paola) oppure www.rhamni.it.