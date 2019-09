Mastini, esordio a forza sette: travolto il Pergine

Non c’era modo di cominciare meglio il campionato: i Mastini, chiamati subito a una trasferta da prendere con le molle nella prima giornata della Italian Hockey League, sbancano una pista storicamente ostica come quella di Pergine Valsugana e lo fanno con un punteggio roboante, 7-2, per la gioia dei tifosi rimasti a casa e di quelli che hanno seguito la squadra di Da Rin in questo primo viaggio stagionale.

Un successo che conferma quanto di buono avevano mostrato i gialloneri nelle prime due amichevoli e che sottolinea come il mercato estivo sia stato davvero di alto livello, anche se questo andrà poi valutato con il passare del tempo. Intanto però, uno degli ultimi aggregati al team giallonero, il giovane talento Asinelli, ci ha messo 19 secondi per rompere il ghiaccio e 19 minuti per siglare la prima doppietta varesina. Con un avvio del genere i Mastini hanno placcato le velleità di reazione dei trentini che hanno trovato la rete solo in momenti della partita non decisivi.

Con Tura a difesa della gabbia, il Varese ha dunque chiuso avanti di due reti la prima frazione di gioco con il portiere ospite chiamato a un solo intervento difficile, mentre dalla parte opposta il collega Tononi e le sue linee di difesa sono state costrette fin da subito agli straordinari.

Esaurito il primo intervallo, è toccato a Marcello Borghi festeggiare nel migliore dei modi – segnando – il proprio ritorno nella natìa Varese con un diagonale finito sotto alla traversa. Al primo accenno di reazione del Pergine – rete di Lombardi a 5 contro 3 – ecco l’immediato uno-due giallonero con Vanetti prima e Ilic poi: alla seconda sirena ospiti avanti 5-1 e gara già quasi decisa.

A chiuderla una volta per tutte, dopo meno di 4′ nel terzo conclusivo, ci ha pensato Schina abile (in superiorità) ad aggirare un difensore e poi anche Quagliato, goalie di riserva subentrato a Tononi. Prima della fine spazio anche per le reti di Foltin e del veterano Perna, dimenticato dai difensori e famelico come sempre.

Tutto bene quindi in casa Mastini? Quasi, nel senso che i 22′ di penalità ricevuti (contro i 10′ degli avversari) sono francamente tanti: la disciplina dovrà quindi essere il prossimo passo nella crescita di una squadra che tra quattro giorni avrà subito un nuovo esame di quelli seri. Giovedì sera al PalAlbani arriverà il ValpEagle, matricola terribile che all’esordio in IHL ha fatto le scarpe al Caldaro. Il Varese ha già battuto i piemontesi in amichevole, ma ciò vale solo per la statistica: in pista sarà necessario evitare cali di tensione e giocare con la stessa determinazione mostrata dai Mastini a Pergine.

PERGINE SAPIENS – MASTINI VARESE 2 -7 (0-2; 1-3; 1-2) MARCATORI: 0’19” Asinelli (V – Perna), 19’51” Asinelli (V – Odoni);, 20’22” M. Borghi (V), 35’34” Lombardi (P – Hood, An. Ambrosi), 37’03” Vanetti (V – Raimondi, Asinelli), 39’45 Ilic (V – Vanetti, Franchini), 43’52” Schina (V – Perna, M. Borghi), 53’40” Foltin (P – Franza), 58’00” Perna (V – M. Borghi, Re) VARESE: Tura (Menguzzato); Schina, Re, F. Borghi, Ilic, Grisi, E. Mazzacane, Cecere; Perna, M. Borghi, Asinelli, Franchini, Vanetti, Raimondi, Teruggia, M. Mazzacane, Odoni, P. Borghi, Privitera. All. Da Rin.

ARBITRI: Lazzeri e De Col (Mantovani e Giacomazzi)

NOTE. Penalità: P 10′, V 22′. Superiorità: P 1/10, V 2/4. Spettatori: 212.

RISULTATI: Alleghe-Merano 2-8; Bressanone-Unterland 4-1; ValpEagle-Caldaro 2-1; Valdifiemme-Como 2-6; Pergine-VARESE 2-7. Riposa: Appiano.

CLASSIFICA (dopo 1 giornata): Merano, Como, VARESE, Valpeagle, Bressanone 3; Appiano*, Valdifiemme, Caldaro, Pergine, Unterland 0.