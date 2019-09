Mondiali di Doha, è il giorno di Lorenzo Perini

Archiviate le emozioni per la finale di Filippo Tortu, 7° nei 100 metri, e per la prima medaglia azzurra ottenuta da Eleonora Anna Giorgi nella massacrante 50 Km di marcia femminile (bronzo per la brianzola), ai Mondiali di atletica leggera in corso a Doha arriva ora il momento di Lorenzo Perini, il campione saronnese da tempo inserito nella nazionale italiana quale specialista dei 110 ostacoli.

Perini, 25 anni, cresciuto nell’OSA Saronno e tesserato per l’Aeronautica Militare, è volato in Qatar con in tasca un primato personale di 13″46 fatto segnare a Napoli in occasione delle Universiadi e che gli dà qualche speranza di superare almeno il primo ostacolo a livello iridato, le batterie in programma quest’oggi – lunedì 30 settembre – nella prima serata. (foto Fidal/Colombo)

L’ostacolista saronnese disputerà la quinta serie delle batterie, quella con start previsto alle ore 19,37 (ora italiana) con diretta televisiva su RaiSport. I primi quattro classificati accederanno alle semifinali in programma – come la finale – nella serata di mercoledì 2 ottobre. Per superare il turno servirà, quindi, un’impresa perché i tempi di ingresso dei rivali sono inferiori: Perini però ha la possibilità di “limare” ulteriormente il proprio personale e quindi di lasciare un segno nella sua prima partecipazione ai Mondiali assoluti. Oltre a Lorenzo, in questa specialità (il via alle gare alle 19,05), l’Italia schiera Hassane Fofana che ha un personale più basso di due centesimi rispetto a Perini.