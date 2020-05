A Malpensa tornano gli abbracci: arriva il primo volo intercontinentale da marzo

«Sono stata in vacanza forzata per quattro mesi. C’erano stati altri voli nelle scorse settimane, ma tutti cancellati. È un’esperienza che non dimenticherò». È arrivato all’aeroporto di Malpensa un volo intercontinentale, il Qatar Airways da Doha: il primo da marzo, quando tutta l’Italia fu dichiarata ufficialmente zona rossa.

Pochi passeggeri, provenienti soprattutto dall’Australia. Ragazzi in rientro nelle proprie case, dopo una grande esperienza e un lunghissimo travaglio. Chi da Cremona, chi da Vicenza, chi da Bergamo: il terminal 2 di Malpensa è diventato il punto di riferimento del nord Italia, dopo la chiusura di tutti gli scali del Settentrione (a eccezione di Orio al Serio, che solamente adesso ricomincia timidamente a ripartire). «Sono partito da Sidney e ho fatto scalo a Doha», dice ai tanti giornalisti presenti un ragazzo cremonese accolto dai famigliari, che non nascondono la commozione. «È stato un viaggio abbastanza tranquillo; indossare la mascherina non è stato troppo pesante. Non tornavo a casa da nove mesi: avevo un volo due settimane fa, me l’hanno cancellato. Oggi per fortuna sono riuscito a tornare».

Il ragazzo di Cremona accolto dai famigliari e dai giornalisti

Una signora di Bergamo è riuscita a tornare in Italia dopo quattro mesi di “vacanza”: «I voli sono sempre stati bloccati, se non cancellati. A bordo il viaggio è stato sopportabile, non ci sono stati particolari disagi. È stata un’esperienza bella e intensa che non ci dimenticheremo, ma è bello tornare a casa».

Anche due padri di Vicenza aspettano i loro figli, di rientro da un’esperienza di lavoro in Australia, meta ambita da tanti giovani italiani: «Mio figlio è andato in cerca di fortuna, ma è dovuto rientrare a anticipatamente a causa del Covid-19. Non senza difficoltà».