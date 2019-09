Perini, non basta il sesto posto in batteria

Sesto posto in batteria per Lorenzo Perini, ostacolista di Saronno che nella serata di lunedì 30 settembre ha corso la batteria dei 110 ostacoli ai mondiali di atletica leggere che si stanno svolgendo a Doha.

L’atleta dell’Aeronautica Militare e dell’Osa Saronno ha chiuso la sua gara in 13″70, tempo non sufficiente per staccare il pass per la semifinale, con la qualificazione distante solo tre centesimi di secondo.

Si chiude così l’avventura mondiale di Perini, che ai microfoni della Rai non ha nascosto il rammarico per non aver sfruttato l’occasione: «Sono dispiaciuto e arrabbiato. Pensavo di fare meglio, invece ho fatto tanti errori. Quest’estate ho lavorato tantissimo, è un peccato. Non ho scuse, porto a casa una grossa delusione. Non voglio stare qua a fare esperienza, voglio correre da protagonista e prima o poi lo farà. Prima che poi».

Passa invece in semifinale l’altro azzurro in gara, Hassane Fofana, che chiude con 13″49 e festeggia il passaggio del turno.