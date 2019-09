“Orgoglio Varese” si presenta: gli aggiornamenti in diretta

Si svela quest’oggi – giovedì 26 settembre – il progetto “Orgoglio Varese” voluto dall’amministratore delegato di Openjobmetis spa, Rosario Rasizza, e teso a raccogliere fondi per sostenere lo sport cittadino a partire dalla Pallacanestro Varese. Fino a oggi i dettagli di questa iniziativa sono rimasti “coperti”: se ne parlerà a partire dalle 13 in un pranzo di lavoro convocato al ristorante “Da Annetta” di Capolago.

VareseNews riporterà in tempo reale le notizie su “Orgoglio Varese” all’interno del liveblog già attivato per la partita di basket di questa sera tra i biancorossi e la Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco. Anche durante questo “collegamento” sarà possibile per i lettori intervenire, o scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.