La Sassari del Poz spazza via la Openjobmetis

Pesantissima sconfitta della Openjobmetis nell’esordio casalingo contro Sassari: 52-74 il finale di una partita che da metà secondo periodo non ha avuto storia.

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 52-74

OPENJOBMETIS: Mayo 9 (0-2, 2-9), Tambone 8 (2-5, 1-9), Peak 8 (4-6, 0-3), Vene 10 (2-2, 2-8), Simmons 4 (2-4); Tepic (0-1 da 3), Jakovics (0-6 da 3), Natali 3 (1-3 da 3), Gandini, Ferrero 10 (3-6, 1-3). Ne: De Vita, Seck. All. Caja.

BANCO SARDEGNA: Spissu 6 (2-3, 0-3), Vitali 11 (1-2, 3-5), Pierre 18 (2-3, 4-7), Evans 10 (3-6, 0-1), Bilan 8 (4-8); McLean 4 (0-1 da 3), Bucarelli, Devecchi, Magro, Gentile 11 (4-5, 1-3), Jerrells 6 (2-4 da 3). All. Pozzecco.

ARBITRI: Paternicò, Vita, Brindisi.

NOTE. Parziali: 15-15, 24-40; 41-57.

Da 2: V 13-25, S 16-27. Da 3: V 7-42, S 10-25. Tl: V 5-9, S 12-15. Rimbalzi: V 36 (14 off., Simmons 8), S 39 (4 off., Spissu 7). Assist: V 9 (Mayo, Ferrero 2), S 16 (Pierre 6). Perse: V 9 (Simmons 3), S 12 (4 con 2). Recuperate: V 5 (Mayo, Tambone 2), S 4 (Vitali 2). Usc. 5 falli: Vene. F. antisportivo: Tambone (12.06). Spettatori: 4.350.

