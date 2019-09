Perché gli angeli volano? Tutto Chesterton alla Casa di Marta

Avete amato il prete-investigatore Padre Brown? Vi siete divertiti a seguire le Avventure di un uomo vivo?

Domenica 22 settembre a Saronno, la conferenza spettacolo “Sapete perché gli angeli volano?” porterà gli spettatori nel variegato mondo dello scrittore Gilbert Keith Chesterton, lo scrittore che ha creato il fortunato personaggio di Padre Brown, famoso in Italia per lo sceneggiato interpretato da Renato Rascel.

L’appuntamento è per le 16.30 alla Casa di Marta onlus di Saronno (via Piave angolo via Petrarca – Ingresso libero).

La conferenza spettacolo, organizzata in collaborazione con il Circolo Culturale La Bussola, è la terza del ciclo “Uomini appassionati alla verità” e propone di incontrare G. K. Chesterton, scrittore e pubblicista dalla penna estremamente feconda che oltre al ciclo di Padre Brown scrisse “Le Avventure di un uomo vivo”, “Il Napoleone di Notting Hill”, “L’uomo che fu Giovedì” e tante altre opere.

Saggista, apologeta cristiano, giornalista, narratore appassionante che incantò generazioni di lettori Chesterton fu uno tra i più significativi autori della cultura inglese ed europea del Novecento. “Quello che contraddistingue la sua opera – spiegano gli autori dello spettacolo – è la sua essenziale saggezza e il suo ottimismo che nasce dal realismo cristiano. La proposta di Chesterton è quella di prendere sul serio la realtà nella sua integrità, a cominciare dalla realtà interiore dell’uomo e di adoperare fiduciosamente l’intelletto – ovvero il buon senso – purificato da ogni incrostazione ideologica. Magari cominciando da se stessi, dandosi meno “peso”, “prendendosi alla leggera”, cosa che riesce a far volare gli angeli”.

L’incontro su Gilbert Keith Chesterton sarà un susseguirsi di brani tratti dai suoi scritti, rappresentati degli attori della Compagnia della Ruota e commentati da Paolo Gulisano.

La Compagnia della Ruota è una compagnia teatrale saronnese nata nel 1991 con la presentazione di “Non dimenticare – Oratorio di Auschwitz”, di Alina Novak Aprile, da allora replicata oltre 100 volte. Successivamente ha proposto spettacoli per bambini e opere contemporanee quali “In alto mare”, “Cibo”, “Certe donne fragili”.

Paolo Gulisano, scrittore, saggista e profondo conoscitore di Guareschi affianca da anni alla sua attività di medico un grande impegno culturale. Ha collaborato con diversi quotidiani e riviste, ha fondato ed è vicepresidente della Società Chestertoniana Italiana. Ha al suo attivo una vasta produzione saggistica, che spazia in quasi tutto il territorio della letteratura fantasy e della cultura celtica. Diversi dei suoi volumi sono stati tradotti e pubblicati all’estero.