Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 29, 30 e 31 maggio

Il lungo fine settimana approda fino a martedì con la Festa della Repubblica. La provincia si anima di celebrazioni, spettacoli teatrali ed eventi. Torna lo storico Palio di Legnano e Provaccia per rivivere la battaglia tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa. Tre giorni di festa con gli Alpini di Albizzate: gastronomia, musica live e parete di arrampicata per i bambini. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio nel cortile comunale di piazza IV Novembre, l’evento dell’Associazione Nazionale Alpini con specialità culinarie, concerti e attività per le famiglie. Mozart protagonista a Gorla Minore con Orchestra dell’Accademia e Coro Amadeus. Venerdì 29 maggio nella chiesa di San Lorenzo l’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico Amadeus eseguiranno una delle più importanti opere sacre giovanili di Mozart.

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Torna la Lucciolata nel Bosco tra Piana di Vegonno e il territorio di Azzate: una passeggiata serale immersa nella natura per osservare il suggestivo spettacolo delle lucciole – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Dal 29 al 31 maggio al Parco del Museo del Tessile arrivano le Antiche Tradizioni del Sud: tre giorni tra street food, specialità gastronomiche del Meridione, musica dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di gusto con la Sagra degli Arrosticini e della Cacio e Pepe: un viaggio tra i sapori dell’Abruzzo e della tradizione romana con specialità tipiche, musica e convivialità – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Tornano le suggestive Luci sul Tresa: centinaia di lumini colorati galleggeranno sul fiume creando uno spettacolo di luci, accompagnato da momenti di incontro e partecipazione per tutta la comunità – Tutte le informazioni

MALNATE – Dal 28 maggio al 14 giugno torna la storica Pre Njmegen, giunta alla 54ª edizione: stand gastronomici, musica, spettacoli, serate danzanti e la tradizionale marcia che coinvolge ogni anno migliaia di partecipanti – Tutte le informazioni

VARESE – Nella chiesetta di San Cassiano ad Avigno continuano gli appuntamenti con la rassegna Musica a San Cassiano: cinque concerti di musica antica tra maggio e giugno per valorizzare un luogo ricco di storia e sensibilizzare sul suo restauro. Sabato 30 maggio sarà la volta di “Fantasie: musica e parole”, con Graziella Baroli al cembalo e Sonia Grandis voce narrante – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Schiranna arriva l’Urban Lake Street Food Festival: cinque giorni tra food truck, cucine da tutto il mondo, musica, dj set e intrattenimento vista lago per inaugurare l’estate – Tutte le informazioni

VARESE – Da Agricola una settimana dedicata alla Lavanda: fiori, colori, profumi e workshop creativi per scoprire il mondo della lavanda attraverso laboratori ed esperienze per adulti e bambini – Tutte le informazioni

VERGIATE – Inaugura Emporio Eccellenza, nuovo spazio dedicato ai prodotti del territorio: degustazioni, incontri e ospiti speciali accompagneranno l’apertura del punto vendita dedicato alle eccellenze enogastronomiche – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un weekend all’insegna della dolcezza da Il Gelato di Marina: gelati artigianali, torte gelato, crêpes, frappè, yogurt frozen e tante specialità da gustare in compagnia. Scopri i protagonisti del fine settimana – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

BIELLA – Un weekend tra natura, colori e panorami all’Oasi Zegna: tra la spettacolare fioritura dei rododendri, sentieri immersi nel verde, escursioni guidate, mostre e sapori di montagna, il territorio biellese si trasforma in una meta ideale per vivere la primavera all’aria aperta – Tutte le informazioni

Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

Brunello – A Brunello una serata di gnocco fritto per sostenere l’oratorio: unite le associazioni del paese. Sabato 30 maggio all’oratorio una cena solidale organizzata da Pro Loco, Alpini e comunità parrocchiale. Il ricavato sarà destinato ai lavori per l’unico spazio condiviso del paese – Tutte le informazioni

Palio di Legnano – Palio di Legnano e Provaccia: tutto quello che c’è da sapere per sfilata, corse e diretta streaming. Il Palio di Legnano è ormai alle porte e la città è pronta a rivivere la battaglia tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa – Tutte le infoormazioni

Nerviano – A Nerviano il lungo weekend del Big Bang Music Fest: sei giorni di musica gratis dall’hip hop al punk. Dal 28 maggio al 2 giugno, la tredicesima edizione del festival firmato dai giovani nervianesi. Dopo i 40mila dello scorso anno, di nuovo concerti a ingresso libero, cibo e attività per famiglie nell’area di viale Papa Giovanni XXIII – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Festa del Canile a Busto Arsizio, una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Domenica 31 maggio, dalle 12:00 alle 18:00 in via Canale 23, il Canile apre le porte a una giornata di divertimento per tutta la famiglia. Tra sfilate dei cani, mercatini, buon cibo, dimostrazioni, i visitatori potranno sostenere concretamente gli ospiti pelosi della struttura – Tutte le informazioni

Capolago – A Capolago torna la festa del rione: risottata in strada, musica e giochi per tutti. Sabato sera la grande risottata lungo le vie del paese accompagnata dalla musica dei Gorilla Groove, domenica attività e pranzo all’oratorio di Capolago – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Porte aperte e percorsi gratuiti per le famiglie a Palazzo Branda di Castiglione Olona. Apertura pomeridiana straordinaria e senza prenotazione per l’evento del Comune che unisce la cultura locale all’attività ludica – Tutte le informazioni

Gallarate – A Gallarate si festeggia anche il Capodanno bengalese. Il “Borshoboron e Boishakhi Mela” è una festa laica, tradizione nazionale del Bangladesh: la comunità celebra anche a Gallarate, con corteo e momenti musicali, con perfomer da Milano, Brescia e Londra, oltre ai “bollywood dancer” della scuola di danza gallaratese Samsara – Tutte le informazioni

Albizzate – Tre giorni di festa con gli Alpini di Albizzate: gastronomia, musica live e parete di arrampicata per i bambini. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio nel cortile comunale di piazza IV Novembre, l’evento dell’Associazione Nazionale Alpini con specialità culinarie, concerti e attività per le famiglie – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – “La forza delle formiche, la voce dei bambini”: Max Laudadio presenta a Porto Ceresio il suo ultimo libro. Venerdì 29 maggio dalle 20.30, presso la Sala Polifunzionale del Palazzo della Cultura di Porto Ceresio SALVATORE FERRARA, si terrà la presentazione del romanzo:“Il cantico delle formiche – La melodia dell’anima” di Max Laudadio, in dialogo con Tania Zonta – Tutte le informazioni

Sesto Calende – I camici colorati dei clownterapisti invadono Sesto Calende per la Giornata del Naso Rosso. Domenica 31 maggio, piazza De Cristoforis a Sesto Calende ospiterà la ventiduesima edizione della manifestazione nazionale promossa dai volontari della clownterapia. Dalle 10:00 alle 18:00 sono in programma giochi, spettacoli e laboratori per bambini, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le attività e le missioni dell’associazione – Tutte le informazioni

Varese – Riforme, stabilità e premierato: a Varese i big della politica e del diritto a confronto nel format “KF2”. Venerdì 29 maggio l’evento promosso dall’Associazione Persone e Città con il patrocinio del Comune. Tra i relatori i deputati Marattin, Mascaretti e Benigni, il sindaco Galimberti e accademici di rilievo. L’assessore Molinari: «Stimolo a una partecipazione consapevole» – Tutte le informazioni

Varese – GiugnOk compie 35 anni: un mese di sport, musica e comunità all’insegna di “Più Vita alla Vita”. Dal 29 maggio al 26 giugno l’oratorio di Biumo Superiore ospita la 35ª edizione della manifestazione più amata del quartiere, quest’anno ispirata alla figura di Marco Gallo, il giovane della Brianza per cui l’Arcivescovo di Milano ha aperto il processo di beatificazione – Tutte le informazioni

Gavirate – Volontariato in festa a Gavirate: sabato 30 maggio l’Expo delle Associazioni al Chiostro di Voltorre. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Progetto Rughe ODV nell’ambito del progetto “People Raising 4 Healthy Aging”. L’invito è rivolto a tutte le età – Tutte le informazioni

Cairate – Cairate celebra l’850° anniversario del passaggio di Federico Barbarossa con il “Sibrium Langobardorum”. Sabato 30 e domenica 31 maggio il Monastero ospiterà la settima edizione della rievocazione storica tra didattica, antichi mestieri e stand gastronomici – Tutte le informazioni

SPECIALE 2 GIUGNO

Provincia – In occasione della Festa della Repubblica diverse sono le iniziative in provincia con celebrazioni, spettacoli teatrali ed eventi – Tutti gli appuntamenti

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Il Museo MA*GA partecipa alla Festa della Lombardia venerdì 29 maggio con l’ingresso gratuito per tutta la giornata. In occasione della Festa della Repubblica il Museo MA*GA è aperto al pubblico dalle 11 alle 19 – Le mostre in corso

Venegono Superiore – Daudi e Jildo, la storia dei martiri ugandesi raccontata in una mostra a Venegono Superiore. L’iniziativa rientra nella festa del Rione Santa Maria. La rassegna aprirà il 31 maggio e sarà visitabile tutti i giorni al Santuario di S. Maria alla Fontana fino al 15 giugno – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – L’arte astratta e materica va in scena a Busto Arsizio con la mostra “Materiali indisciplinati”. Lo Studio Arte Carlo Farioli ospita dal 23 al 31 maggio il secondo capitolo della rassegna collettiva nata per valorizzare i talenti del territorio tra ricerca visiva e linguaggi contemporanei – Tutte le informazioni

INCONTRI

Cairate – A Cairate al via “Il rosa è in Circolo” con Emanuela Signorini. Il Circolo Cooperativo Popolare di Bolladello propone quattro incontri dedicati ad autrici del territorio tra libri, musica e convivialità. Primo appuntamento sabato 30 maggio – Tutte le informazioni

Varese – Nella sede dell’Associazione nazionale Carabinieri di Varese Claudio Bollentini presenta il suo libro. Sabato 30 maggio nella sede di via Romagnosi 9 l’incontro dedicato alla raccolta di racconti ambientati tra Milano, Ticino e Insubria – Tutte le informazioni

Cuvio – Piccole grandi storie: le “briciole” di Cuvio nel secondo libro del barbiere narratore Giorgio Roncari. Il secondo volume maturato fra storie di paese e racconti raccolti fra i banchi del mercato di giovedì, il giorno “magico“ nel borgo della Valcuvia – Tutte le informazioni

Gallarate – Riccardo Bertoncelli da Carù a Gallarate per presentare “Abitavo a Penny Lane”. Il celebre critico musicale sarà protagonista sabato 30 maggio di un incontro aperto al pubblico nella storica libreria di piazza Garibaldi per presentare il suo nuovo libro edito da Feltrinelli – Tutte le informazioni

Luino – La spiritualità e la forza dei nativi americani approdano a Palazzo Verbania: un incontro esclusivo con i delegati della Nazione Lakota. All’incontro parteciperà anche Alessandro Martire, membro onorario e ambasciatore in Italia presso l’ONU del popolo dei Lakota Sicangu di Rosebud – Tutte le informazioni

Angera – È ricca la proposta di eventi ad Angera, tra momenti conviviali, sport, cultura. Nell’articolo dedicato trovate tutte le informazioni

MUSICA

Gorla Minore – Mozart protagonista a Gorla Minore con Orchestra dell’Accademia e Coro Amadeus. Venerdì 29 maggio nella chiesa di San Lorenzo l’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico Amadeus eseguiranno una delle più importanti opere sacre giovanili di Mozart – Tutte le informazioni

Caronno Pertusella – A Caronno Pertusella una notte di musica tra violini, grandi successi e centinaia di candele. Domenica 31 maggio in piazza Aldo Moro un quartetto d’archi proporrà grandi successi pop e colonne sonore in una raffinata versione strumentale alla luce di centinaia di candele Led – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Cassano Magnago accoglie il Masolino Ensemble per la nuova tappa del tour Invictus. Sabato 30 maggio la Parrocchia di San Giulio ospita la formazione guidata dal Maestro Matteo Madella per un concerto che spazia da Verdi a Márquez dopo il successo milanese – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Gazzada Schianno rende omaggio a Mozart con un concerto da camera a Villa De Strens. Domenica 31 maggio 2026 la sala consiliare di Villa De Strens ospita un pomeriggio dedicato al grande compositore austriaco. In programma il concerto del Daruma Ensemble con ingresso libero – Tutte le informazioni

Lonate Ceppino – A Lonate Ceppino torna il Black Inside Festival Jazz: tre giorni di concerti con grandi artisti. Dal 29 al 31 maggio la manifestazione organizzata da Black Inside APS porta a Lonate Ceppino artisti del panorama jazz nazionale e internazionale – Tutte le informazioni

Mendrisio – A Mendrisio una matinée con Roberto De Leonardis nel segno di Mozart e Chopin. La matinée della XLVIII Stagione proporrà la Sonata n. 10 in do maggiore K 330 di Mozart e la Sonata n. 3 in si minore op. 58 di Chopin – Tutte le informazioni

Varese – Tuffo nei mitici anni ’90 sul ghiaccio: il saggio di fine stagione di Icesport Varese. Appuntamento a ingresso gratuito domenica 31 maggio alle ore 17:00 all’Acinque Ice Arena. Uno spettacolo tra pattini, cassette, walkman e le grandi hit che hanno segnato un’epoca – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cocquio Trevisago – A teatro “Lui”, il racconto umano e poetico di Diego Armando Maradona. Nel testo emerge il Maradona bambino cresciuto nella povertà, il campione arrivato a Napoli e diventato simbolo degli ultimi, il personaggio controverso e amatissimo che “andava per il mondo regalando felicità”. Sabato allo Studio’s di Cocquio Trevisago – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Castelnuovo Bozzente – Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte”. Sabato 30 maggio con partenza dalla sede del Parco a Castelnuovo Bozzente si va alla scoperta del bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino. Una passeggiata guidata tra lucciole rapaci e non solo – Tutte le informazioni

SPORT

Vedano Olona – Camminata, stand gastronomico e solidarietà: a Vedano Olona torna la StraVedano. Domenica 31 maggio famiglie e cittadini si ritroveranno a Vedano Olona per una camminata solidale aperta a tutte le età. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a un progetto inclusivo dedicato all’autonomia e alle attività per ragazzi con disabilità – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Undicesima edizione per la “Pedala con Lino”, pedalata di 32 km a sostegno anche della ricerca contro la Sla – Tutte le informazioni